俳優の竹内涼真が３日に自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。現在、主演を務めるミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の公演中の竹内はインスタグラムに「ありがとう大阪 ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ次は福岡久留米で会いましょう」とつづると、オフショットを３枚アップ。胸元が大きく開いた黒のシャツを着用し、ほほえむ様子を披露した。この投稿にファンからは「きゃーーーー」「こんなかっこいい男いないねー！」「めち