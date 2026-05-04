人との距離感に悩むことはよくあるもの。仲良くなりたい気持ちはあるのに「これが本当の自分なのか」と戸惑ってしまうことは少なくないだろう。こきみよいさんが投稿した作品『本当の自分』は、そんな繊細な心の揺れを描いたエピソードだ。 【漫画】「本当の自分」を読む 何気ない日常の中で作者は、女性同士の関係では「特別仲良しな2人組」というのができやすいと感じていた。そして、自分は誰かにとってそういう存在に