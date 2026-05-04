大河ドラマ「豊臣兄弟」第17回は「小谷落城」。元亀4年(1573年)7月、織田信長と反目を深めていた15代将軍・足利義昭は信長に対し、再度、挙兵します(1度目の挙兵は同年2月でしたが、両者は和睦していました)。義昭は宇治の槙島城に籠りますが、織田軍の猛攻により敗退。義昭は助命されるも、都から追放されます。河内国の若江城まで義昭は護送したのは、羽柴秀吉でした。転落した義昭を人々は「貧乏公方」とあだ名し、嘲笑したと