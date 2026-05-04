米国で車の運転手が自転車愛好会のライダーをはねて逃走する、いわゆる「ロードレイジ（あおり・危険運転）」事件が発生した。1日（現地時間）、FOX5などの現地メディアによると、70代の男ジェリー・ウェイン・ロス容疑者が自転車に乗っていた一行を車ではねた容疑で逮捕された。事件は先月23日、ジョージア州チェロキー郡で発生した。当時、ロス容疑者が運転していた黒のSUVが道路を走行中だったノース・ジョージア・サイクリング