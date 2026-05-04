大西洋を航海していたクルーズ船でハンタウイルス感染が疑われる事例が発生し、少なくとも3人が死亡したほか、患者も確認され、国際保健当局が緊急調査に入った。4日（現地時間）のAP通信によると、世界保健機関（WHO）は声明を通じて、クルーズ船内でハンタウイルス感染が疑われる事例が報告され、うち1件が確定診断を受けたと明らかにした。現在まで死者は3人で、少なくとも3人が同様の症状を見せている。患者のうち1人は南アフ