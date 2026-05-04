オーストラリアを訪問中の高市総理は4日、アルバニージー首相と会談しエネルギーや重要鉱物の供給網を強化することなどを盛り込んだ経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。高市総理は4日、オーストラリアのアルバニージー首相との会談で経済安全保障協力に関する協力を推進するための指針となる共同宣言を発表しました。共同宣言では「自由で開かれたインド太平洋」を推進し、エネルギーや重要鉱物、食料の供給網強化に