◇MLB ツインズ4-3ブルージェイズ(日本時間4日、ターゲット・フィールド)ブルージェイズの岡本和真選手が3戦4発と打棒が光っています。ブルージェイズはツインズとの4連戦最終日、3点を追いかけて9回、1アウト1塁の場面で岡本選手が打席に立ちます。2球目の変化球を振り抜くと、レフトスタンドへ着弾。9号となる2ランホームランを放ちます。一点及びませんでしたが、それでも岡本選手は3戦4発の驚異の記録を残し、チームトップの本