俳優・歌手の小泉今日子が自身の還暦を記念し1月より開催している全国ツアー『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』で、自身初となる武道館公演を2日、3日の2日間に開催した。同公演の中で披露された新曲「バディ」がきょう4日に配信リリースされた。さらに5月10日に沖縄で開かれる同ツアー最終公演の模様を全国の映画館へ生中継し、『KK60〜コイズミ記念館〜LIVE VIEWING』として、自身初のライブビューイングを開