放送作家でタレントの高田文夫（77）が4日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演。近所に住む人気アナウンサーと遭遇したことを明かした。オープニングトークで高田は「この前、近所で用事があるから家を出たんだよ。ぱっと曲がって用事がある方へ行ったら、向こうから上下ジャージーを着てこっちへ走ってくるやつがいるんだよ」と話し始めた。すると、相手が高田の存在に気づいたそ