コスプレイヤーでタレントのえなこさんが自身のインスタグラムを更新。嬉しい報告と共に、振袖姿を披露しました。 【写真を見る】【 えなこ 】 「妹の結婚式に行ってきました」振袖姿の笑顔ショット公開「私含めえなこ親族は感極まって泣きまくった1日でした笑」えなこさんは「今日は…妹の結婚式に行ってきました」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、えなこさんが、妹や、妹の夫と共に、振袖姿で微笑む様子