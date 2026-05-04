日本野球機構（ＮＰＢ）は４日、中日の小池正晃打撃コーチが「打撃コーチ兼マネジャー兼スコアラー」に異動したと公示した。中日では３月以降、森越祐人内野守備走塁コーチ、大塚晶文巡回投手・育成コーチ、落合英二投手コーディネーターがそれぞれ「兼マネジャー兼スコアラー」に異動している。