メジャーリーグでは、打撃絶好調のブルージェイズ岡本和真選手が、3試合連続の第9号ホームランを放ちました。3日（日本時間４日）、2番サードで先発出場した岡本選手は、3点を追う9回、1アウト1塁で回ってきた第5打席。甘く入った変化球を捉えると打球は左中間へ。これが第9号ツーランホームランとなりました。岡本選手は、直近3試合で4発と勢いが止まりません。一方、ここ3試合ノーヒットとバットが湿りがちのドジャース・大谷翔