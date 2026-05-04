犬が『人に話しかけている』サイン５選 犬が人に話しかけているとき、ある特定のサインを見せます。犬が話しかけている時の行動や仕草を把握し、愛犬から話しかけられているとき、いち早く気づいてあげましょう。 1.目の前でじっと見つめる 犬は相手に話しかけているとき、その人をじっと見つめて気づいてもらおうとします。視界に入る位置まで近づいてきて、顔を覗き込むようにじっと見つめてきたり、隣にやってきて