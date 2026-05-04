食物アレルギー罹患者が増えている。食生活や生活環境の変化、免疫機能の低下などが原因らしい。軽症を含めると国民の3人に1人が何らかのアレルギー疾患を持っているというデータもある。特に乳・幼児の発症率が高く、深刻だ。▼食物アレルギーの3大原因食物は鶏卵、牛乳、小麦。消費者庁は4月1日から食物アレルギー表示の対象品目を従来の28品目から29品目に拡大。今回の改正で表示義務のある特定原材料に新たにカシューナッツ