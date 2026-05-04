米球界でも屈指の打力を、目に見える結果で証明している村上(C)Getty Imagesレギュラーシーズンが開幕して約1か月。昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）の契約を締結した村上宗隆は、早々にメジャーリーグの水に慣れ、怒涛の勢いで本塁打を量産している。【動画】「誰もが彼の全打席にクギづけ」村上宗隆、圧巻アーチをチェックとりわけ圧巻なのは自慢のパワーだ。開幕から34試合に出場している村上