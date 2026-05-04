言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、壮大な人類の歩み、お気に入りに変える楽しさ、そして真実とは異なる表面上の姿という、3つの言葉を選びました。学問の領域から遊びのシーン、そして心理的な描写までをつなぐ共通の2文字を、頭の中で探り当てましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□いしき□□えみ□□けヒント：中身が伴っていない、う