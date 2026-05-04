ヴィアトリス製薬は、全般不安症（Generalized Anxiety Disorder／以下、GAD）をより多くの人に知ってもらうことを目的に、俳優・ミュージシャンの及川光博さんをメッセンジャーに起用した新TV−CM「不安症」篇、「眠れない夜」篇（各30秒）を、5月18日から関西エリアで放映開始する。新TV−CMでは、童話「三匹の子ぶた」をモチーフにしたパペットたちの不安の声に及川さんがやさしく耳を傾け、つらい不安を一人で抱え込まず、相談