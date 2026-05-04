俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』続編（2026年7月期放送）に向け4日、公式SNSが6日連続で意味深なイラストを公開。正体不明の人物が次々と登場し、前作の伏線やキャラクターとの関連性に、ファンの間で考察が過熱している。【写真あり】誰？怒りの表情が印象的な“謎の6人目”最初の投稿は4月29日。黒い衣装をまとい、ワイングラスを手に微笑む人物が描かれたが、説明は一切なく謎に包まれたままだった。翌3