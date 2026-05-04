宇和島闘牛の５月場所が３日、愛媛県宇和島市営闘牛場であり、観光客ら約２７００人が牛同士の白熱した押し合いに見入った。年４回の定期大会で、関脇や横綱などの階級ごとに９番の取組があり、１トン級の牛が頭を低くして角を突き合わせると、「ガツン」という音が響いた。中には、すぐに逃げる牛もいたが、横綱戦は土煙を立てての力強い勝負となり、会場は熱気に包まれた。愛南町の祖父母宅に帰省し、初めて観戦したという