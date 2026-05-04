大人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が5月1日より、プライム会員向けに独占配信されている。バチェロレッテシリーズといえば、すでに大きな人気を博している「バチェラー・ジャパン」の男女逆転版。独身女性が真実の愛を見つけるため、参加者の男性たちと旅をしていく中で、最後の1人を選ぶリアリティ番組。本シーズンではシリーズ史上最年少・26歳で抜擢されたモデル・インフルエンサー