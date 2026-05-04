歌手ソン・シギョンが、日本で活動中の近況を伝えた。去る5月3日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ソラとジンギョン』（原題）では、モデルのイ・ソラが、パリの事務所とのミーティングに備え、ソン・シギョンと“名誉イギリス人”ことペク・ジンギョンから英語のレッスンを受ける様子が捉えられた。【写真】ソン・シギョン、『千鳥の鬼レンチャン』衣装が話題この日、ソン・シギョンは、パリファッションウィークに挑戦す