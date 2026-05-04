【モデルプレス＝2026/05/04】女優の矢田亜希子が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。新鮮な刺身の豪華な食卓を公開した。【写真】47歳美人女優「豪華すぎる」2種の刺身並んだお店級食卓◆矢田亜希子、豪華食卓公開矢田は「＃おうちごはん」と書かれたちゃぶ台の絵のスタンプを添えて「五島列島直送のお魚たち！炊き立て土鍋白米とお刺身」「お出汁は後にブリしゃぶでも食べました」と記し、土鍋で炊いたご飯を投稿。続け