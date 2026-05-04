【モデルプレス＝2026/05/04】GENERATIONSの中務裕太が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。鏡越しの自撮りショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】GENERATIONS中務裕太「完璧な逆三角形」バキバキの肉体美◆中務裕太、肉体美際立つ逆三角形ボディ公開中務は、トレーニングジムのような場所での鏡越しの自撮りショットを投稿。上裸で見事に割れた腹筋や隆起した大胸筋、逞しい腕の筋肉が際立つ姿を披露した。無駄な