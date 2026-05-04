¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ágettyimages À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥®¥Ë¥¢¤Ç¤Î¥Þ¥é¥ê¥¢´¶À÷¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿À¾Â¼ÂçÊåÀÄÇ¯¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤ÉÂ¤Ç¤·¤¿¡£°Å¤¤ÉÂ¼¼¤Ç¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´ü¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¾­Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼º¤Ã¤ÆÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤óÄì¤Ç¶öÁ³¼ª¤Ë¤·¤¿¤¢¤ë¾ðÊó¤¬¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÆ»¤òºÆ¤ÓÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÀ¾Â¼ÂçÊå¡Ê¤Ë¤·¤à