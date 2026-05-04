三豊市出身のピアニスト／稲沢朋華さん2026年1月 香川県三豊市は、市制施行20周年を記念し、三豊市出身のピアニスト稲沢朋華さんと瀬戸フィルハーモニー交響楽団による「夢をつなぐ音楽会」を6月28日に開きます。 稲沢朋華さんは2025年8月、日本最大規模のピアノコンクール「ピティナ・ピアノコンペティション」に出場し、ソロ部門最上位クラスの「特級」でグランプリを受賞しました。2025年度の香川県