福岡市の舞鶴公園で4月、桜の倒木を受け行われた緊急点検で、園内の桜の木のうち48本が「措置が必要」とされ、そのうち10本が「倒木の可能性がある」と診断されたことが分かりました。 福岡市中央区の舞鶴公園では4月、高さおよそ15メートルのソメイヨシノ1本が倒れ、県の樹木医会が園内の桜の木を緊急点検していました。4月末までの点検で、園内のおよそ1000本のうち48本が「措置が必要」とされ、そのうち10本が「倒木