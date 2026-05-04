左足首の骨折から復帰したタレントの松本明子が３日に自身のインスタグラムを更新した。「沢山のお見舞いありがとうございます」と書き始めた松本。「浅野ゆう子様手を握って涙ぐんで下さり励まして下さりありがとうございました。城戸真亜子様沢山のフルーツをありがとうございました。ももいろクローバーＺ高城れに様お忙しい中リカバリーウェアをいただきありがとうございました。西村知美様ギフトをいただきありがとうござ