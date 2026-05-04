俳優・中村雅俊（75）の所属事務所が2日、公式サイトを更新。妻・淳子さんが亡くなったことを伝えた。73歳だった。突然の訃報に、夫の雅俊、三女のモデルの里砂（36）がそれぞれコメントを発表。芸能界からも悲しみの声が広がっているが、小野寺五典氏が、自身のXで亡くなる2ヶ月前の写真を公開した。【写真】笑顔で夫と…中村雅俊の妻・淳子さん亡くなる2ヶ月前のショット小野寺氏は「五十嵐淳子さん。私たちの世代にとって、