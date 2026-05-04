物価高の今こそ自力で『ユーザー車検』に挑むべき理由とは2025年の4月1日から、「新しい車検制度」が始まり、従来よりも車検（継続検査）を受けられる期間が長くなっています。これまでは「車検証の有効期間満了日の1カ月前から満了日まで」と定められていましたが、新制度では「同じく2か月前から満了日まで」に延長されているのです。【画像】「ええええっ…！」場所が変わった！ これが変更後の「車検ステッカー」の貼付位