私はマユミ。子どもたちはもう成人して巣立ったので、夫シュンと2人暮らしをしています。学生時代に派手な髪色の人たちに絡まれて以来、明るい髪色の人のことはどうしても色眼鏡で見てしまいます。そのため先日見た、母の施設にいるピンク色の髪の若い介護士が気になり、「母はきっと困っているに違いない」と様子を見に行くことにしました。ところが母は、施設での生活を心から楽しんでいる様子。特にあのピンクさんを「とても親