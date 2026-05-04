自転車の交通違反に対するいわゆる「青切符」について、岡山県内では制度開始の先月（4月）1日から26日までに52件で交付されたことが分かりました。 【写真を見る】「ながらスマホ」など自転車の交通違反“青切符”導入後岡山県内では52件で交付（4月1日～26日） 岡山県警が、先月1日から26日に、県内で、自転車の交通違反に対して交付した「青切符」の件数について取りまとめたものです。それによりますと全体では52件