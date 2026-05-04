「通りすがりの会社員が、ネクタイをほどいて踊り出した」――その光景を目にした瞬間、人生の歯車が大きく動いた。東京で働くごく普通の会社員だった女性は、わずか3カ月後、カリブ海の島国トリニダード・トバゴへと渡る決断をする。あれから16年。なぜ彼女は日本を離れ、“踊る国”に住み続けているのか。 【画像】『世界へ飛び出た100人の日本人』 『世界へ飛び出た100人の日本人』より、一部抜粋、再構成し