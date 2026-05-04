サッカー明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は3日、ホームで「名古屋グランパス」と対戦し、敗れました。 連勝を狙うV・ファーレンは前半29分、ワンタッチでパスをつなぎ、最後はチアゴ サンタナが2試合連続となるゴールを落ち着いて決め、先制点を奪います。 しかし6分後、名古屋にカウンターからゴールを許し、同点に追いつかれると、後半にもゴールを決