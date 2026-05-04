名古屋市北区で4日朝、乗用車が電柱に衝突する事故があり、その弾みで倒れた電柱により車2台が破損しました。警察によりますと、北区柳原3丁目の市道で4日午前7時半前、目撃者の男性から「車が電柱にぶつかって倒れている」などと110番通報がありました。乗用車が突っ込んだ衝撃で電柱は根元から倒れ、その弾みで駐車場に止まっていたミニバンに直撃したほか、電線が別のミニバンにもぶつかり車2台が破損しました。この事