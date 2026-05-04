愛知県犬山市では、国の天然記念物に指定されている「ヒトツバタゴ」の自生地で白い花が見頃を迎えています。雪が降り積もったように見えるヒトツバタゴ。「ナンジャモンジャ」とも呼ばれるモクセイ科の落葉樹です。自生地は全国的に珍しく、木曽川中流域や長崎県対馬市のみで、犬山市西洞地区の自生地はおよそ100年前に国の天然記念物に指定されました。見ごろは5月10日ごろまでということです。