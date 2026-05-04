4日朝、大分県佐伯市の東九州自動車道下り線で大型バイクが転倒し、運転していた50代男性が死亡しました。 【写真を見る】高速道路東九州道で大型バイク転倒50代男性死亡大分・佐伯市 ４日午前6時15分過ぎ、東九州自動車道下り線、佐伯堅田インターと蒲江インターの間で大型バイクが転倒しました。 この事故でバイクを運転していた50代男性が佐伯市内の病院に運ばれましたが、およそ3時間半後に死亡しました。