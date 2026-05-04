5月3日夜、和歌山県白浜町で裏山の木が倒れ、住宅の屋根を突き破る被害が出ました。住民は無事だということです。 屋根を突き破った木が、ベッドに向かって一直線に刺さっています。 和歌山県の白浜町役場などによりますと、3日午後11時ごろ白浜町庄川で倒木があり、住宅の屋根を突き破る被害がありました。 倒木はベッドで寝ていた男性のすぐ脇にあたったということです。 被害当時、家には家族5人がいて倒木が突き