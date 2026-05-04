日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが4月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。旬の食材である「たけのこ」を使った意外性のあるアレンジレシピを紹介し、「新鮮です！」「目からウロコでした」などと、反響を呼んでいる。【動画】「目からウロコ」たけのこを付け合わせ＆ソースに活用した“鯛のポワレ”の作り方を教える志麻さん今回、志麻さんが伝授したのは「鯛のポワレ