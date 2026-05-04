気象庁＝東京都港区沖縄気象台は4日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表した。平年より6日、昨年より1日早い。気象台によると、今後1週間は前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなる見込み。沖縄地方の平年の梅雨明けは6月21日ごろで、昨年は6月7日ごろだった。