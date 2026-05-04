気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが3日に亡くなったことが分かった。56歳。所属事務所「オフィスキイワード」が4日、公式X（旧ツイッター）で伝えた。「【訃報のお知らせ】」とし、「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と報告。「4月17日東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と経緯を伝えた。「あまりに突然の