ダウンタウン松本人志の女性トラブルに関連して「アテンド芸人」などと呼ばれ、芸能活動を休止していたお笑いコンビ「スピードワゴン」小沢一敬が３月、活動を再開した。２０２３年末に「週刊文春」に女性問題を報じられた松本は、同誌を発行する文藝春秋社らに約５億５０００万円の損害賠償などを求める訴訟を起こすとともに芸能活動を休止。徹底抗戦の構えを見せたが、翌２４年１１月に取り下げた。昨年１１月１日には、有料