【モデルプレス＝2026/05/04】5月1日20時より、人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の第1話〜第4話がPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信された。4代目バチェロレッテ・平松里菜（26）が14人の男性とタイ・バンコクで初対面を果たした。ここでは、第1話から第4話までの展開をまとめる。【※ネタバレあり】【写真】4代目バチェロレッテと恋をする14人のイケメン『バチェロレッテ・ジャパン