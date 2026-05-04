【モデルプレス＝2026/05/04】5月4日・5日の2日間にわたり大阪・泉⼤津フェニックスにて開催される予定だった「OTODAMA’26」の初日公演の中止が、当日、公式サイトにて発表された。【写真】クリープハイプを目標にしていた元アイドル、共演ショット公開◆「OTODAMA’26」暴風雨による損傷で初日中止公式サイトでは「本日予定しておりましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開