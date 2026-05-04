【モデルプレス＝2026/05/04】歌手でタレントの香坂みゆきが5月3日、自身のInstagramを更新。偶然の家族お揃いスタイルを公開し、反響が集まっている。【写真】63歳女優「絵になる親子」息子らとの“偶然お揃い”3ショット◆香坂みゆき、偶然のお揃いコーデ披露香坂は「出かけるよ〜！ってみんな揃ったら おんなじ様な色着てる」とつづり、家の中で撮影されたと思われる写真を公開。黒のトップスにカーキのパンツを履いた香坂の横