かつて政権交代の一翼を担い、総理大臣まで輩出した政党の面影は、もはやどこにも見当たらない。2026年4月29日に開催された社会民主党（社民党）の定期党大会は、同党内部の亀裂を露呈する場となった。9期目の任期に入る福島瑞穂党首の振る舞いに対し、党内や長年の支援組織から公然と批判の声が上がったのである。党首選後の「発言封じ」と辺野古沖ボート転覆事故発端となったのは、定期党大会での福島党首のあいさつだ。昨今の党