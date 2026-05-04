今日4日、東京・練馬では最高気温が30℃以上と、関東で今年初の真夏日になりました。関東で今年初の真夏日今日4日の関東地方は、雨は朝までに止み、天気は急速に回復しました。日差し+暖かい南風がビュービュー吹き、気温がグングン上がっています。東京都練馬区では、11時52分に、最高気温30.1℃を観測し、関東で今年初の真夏日(最高気温30℃以上)になりました。なお、昨年、関東で初の真夏日になったのは4月19日で、群馬県館林市