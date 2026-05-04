女優の後藤久美子、フランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ夫妻の長女エレナ・アレジ・後藤が、生足ショットを披露した。３日に自身のインスタグラムを更新し、ロサンゼルスをタグ付け。メルローズアベニュー沿いにある有名な撮影スポットを訪れた。エレナはロングＴシャツに、スーパーミニ丈のデニムスカートを合わせた、ホワイトコーデ。ペタンコのパンプスを履いていても、スタイルの良さが見てとれる。フォロワーは「