包まないから簡単！棒餃子 ゴールデンウイークのパーティーにおすすめなホットプレートを使って作る餃子。でも、大量の餃子を包むのは大変ですよね。そこで包まずに簡単にできる棒餃子レシピをご紹介します！餃子パーティーにぴったりですよ。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 簡単で形が整っているからホットプレートにぴったり！1.餃子のタネを分割する あらかじめタネを棒状に分けて