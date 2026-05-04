◆米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン最終日（３日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、２１位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が６バーディー、２ボギーの６８をマークし通算５アンダーとし、ツアー自己最高の９位に入った。３月のブルーベイＬＰＧＡ以来のトップ１０フィニッシュ。「昨日入らなかったパッティングが結構入ってくれ