今月15日に行われる京都三大祭のひとつ「葵祭」を前に、京都・下鴨神社でヒロインの斎王代が身を清める「御禊の儀」が行われました。これは、平安時代に天皇家の未婚の皇女・斎王が鴨川の河原で身を清め、祭りの無事を祈ったことにならった神事で、第68代・斎王代の塩見真桜さん（21）が御手洗川に両手を浸し、けがれを払いました。